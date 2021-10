Kwesta na zabytkowym Starym Cmentarzu w Łodzi. Przy Ogrodowej kwestować będą artyści, politycy i dziennikarze

A ten jest pożądany, bowiem przed rokiem – z powodu pandemii, obostrzeń i zamkniętych nekropolii – kwesta po raz pierwszy odbyła się drogą on line i zebrano tylko 24 tys. zł. To bardzo mało, jeśli ten wynik porównamy do rekordowej kwesty w 2019 roku, kiedy pozyskano 130 tys. zł. Czy w tym roku będzie więcej?

W sobotę i niedzielę kwesta na Starym Cmentarzu będzie trwała w godz. 10-16, natomiast w poniedziałek 1 listopada od godz. 9 do 19. Kogo tam spotkamy ze skarbonkami?