Lech Wałęsa w Pabianicach! Na spotkaniu sympatyków KOD Anna Gronczewska

Lech Wałęsa przyjechał do Pabianic. Zrobił to na zaproszenie pabianickiego Komitetu Obrony Demokracji. Mimo, że były prezydent spóźnił się pół godziny, to został owacyjnie przywitany.