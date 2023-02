Legia - Widzew. Nowy mężny Widzew zagrał z Legią tak, jak dawna armia Smudy

Legia Warszawa- Widzew Łódź 2:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Paweł Wszołek (18), 1:1 Kristoffer Hansen (70), 2:1 Marek Hanousek (76-sam.), 2:2 Bartłomiej Pawłowski (83).

Legia: Dominik Hładun - Maik Nawrocki, Artur Jędrzejczyk, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Patryk Sokołowski, Bartosz Kapustka (87, Carlitos), Josue, Filip Mladenović - Ernest Muci (69, Igor Strzałek), Maciej Rosołek (59, Tomas Pekhart). Trener: Kosta Runjaić.

Widzew: Henrich Ravas - Patryk Stępiński, Serafin Szota, Mateusz Żyro - Mato Milos, Marek Hanousek, Juliusz Letniowski (59, Dominik Kun), Andrejs Cigaņiks (79, Juljan Shehu) - Bartłomiej Pawłowski (90, Łukasz Zjawiński), Ernest Terpiłowski (59, Kristoffer Hansen) - Jordi Sánchez. Trener: Janusz Niedźwiedź.

Sędziował: Jarosław Przybył (Kluczbork).

Żółte kartki: Yuri Ribeiro, Sokołowski, Mladenović - Sanchez, Zjawiński.

Widzów: 27.522.

Temperatura przed tym meczem rosła z każdą godziną. Widzew powtórzył remis z 6 kwietnia 2001, kiedy to drużyna Petro Kuszłyka wywalczyła w Warszawie bezbramkowy remis. Później było osiem porażek, aż do stolicy wrócił silny i dzielny Widzew stworzony przez trenera Janusza Niedźwiedzia. Łodzianie dwukrotnie potrafili wyrównać, a Kristoffer Hansen mógł zostać bohaterem, jak piłkarze z 1997 roku, bo mógł dwukrotnie strzelić trzeciego gola, jak tamci giganci Franciszka Smudy.

Po meczu eksperci uznali, że mecz Legii z Widzewem to była doskonała wizytówka PKOEkstraklasy.

Zaczęło się od gola dla Legii. Bartosz Kapustka dośrodkował do Pawła Wszołka, nie zatrzymał legionisty Andrejs Ciganiks i Paweł Wszołek strzelił głową gola. Legia zdominowała widzewiaków, ale w końcówce pierwszej połowy Widzew mógł wyrównać.

Po zmianie stron łodzianie zaczęli grać odważniej, ale gole padły dopiero wtedy, gdy trener Janusz Niedźwiedź popisał się trafnymi zmianami. Jedenaście minut po wejściu Kristoffer Hansen wykorzystał dalekie dośrodkowanie Mato Milosa i jak w meczu ze Śląskiem strzelił gola.

Żal nam było Marka Hanouska, bo w 76 minucie ratował drużynę i blokował podanie do Igora Strzałka, ale zrobił to tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.

Siedem minut później drugi zmiennik Janusza Niedźwiedzia, czyli Dominik Kun został sfaulowany przed polem karnym. Do piłki podszedł Bartłomiej Pawłowski, strzelił z wolnego, a piłka odbiła się od głowy skaczącego w murze Pawła Wszołka i wpadła po rykoszecie do siatki.