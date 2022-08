Leo Messi i Neymar przyjechaliby na stadion ŁKS

W Stambule wylosowano grupy Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i jego FC Barcelona trafili do grupy C. Zagrają z... Bayernem Monachium oraz Interem Mediolan. Prezes Bayernu Monachium Oliver Kahn uśmiechnął się mocno, kiedy okazało się, na kogo trafił jego klub. To będzie ekscytujący pojedynek z podtekstami. Obok prezesa Bayernu, co ciekawe, siedział prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski. Do Warszawy na mecz Szachtara Donieck przyleci obrońca trofeum, Real Madryt, a także RBLipsk i Celtic Glasgow. Pierwsze mecze tej fazy zaplanowano na 6 i 7 września.

W fazie grupowej wystąpi co najmniej pięciu Polaków. Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika trafił do grupy H z faworyzowanym PSG Leo Messiego, Neymara czy Kyliana Mbappe. W grupie A zobaczymy Napoli Piotra Zielińskiego. Gdyby Dynamo Kijów pokonało Benfikę, a Łódź nie byłaby tak zachłanna w kwestii odpłatności za organizację meczów Ukraińców, do Łodzi przyjechały by wielkie gwiazdy PSG i Juventusu.

Niezwykle ciekawie przedstawia się również grupa FC Kopenhagi, zespołu Kamila Grabary. ą

Grupy Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23

Grupa A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, Rangers FC

Grupa B: FC Porto, Atletico Madryt, Bayer Leverkusen, Club Brugge

Grupa C: Bayern Monachium, FC Barcelona, Inter Mediolan, Viktoria Pilzno

Grupa D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting Lizbona, Olympique Marsylia

Grupa E: AC Milan, Chelsea, RB Salzburg, Dinamo Zagrzeb

Grupa F: Real Madryt, RB Lipsk, Szachtar Donieck, Celtic Glasgow

Grupa G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kopenhaga

Grupa H: PSG, Juventus, Benfica Lizbona, Maccabi Hajfa.