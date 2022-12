Liczymy na awans Rycerzy Wiosny do PKO Ekstraklasy

Ełkaesiacy zdobyli w 18 jesiennych meczach 37 punktów i o trzy wyprzedzają objawienie jesieni Puszczę Niepołomice, która naszym zdaniem wiosną nie powinna się liczyć w walce o awans do elity. Przypominamy, że bezpośrednią promocję uzyskają dwie najlepsze ekipy, a druzyny z miejsc od trzeciego do szóstego grać będą dwustopniowe baraże, których jedynie triumfator zamelduje się w PKOEkstraklasie. Dodajmy, że trzeci w rankingu Ruch Chorzów, który jest beniaminkiem I ligi, traci do „Rycerzy Wiosny” z alei Unii 2 pięć punktów. Podopieczni trenera Kazimierza Moskala są kandydatem numer jeden do mistrzostwa ligi. Obecny skład, bez uzupełnień, daje postawy do optymizmu na wygranie ligi.

Wzmocnień szuka mająca za sobą słabą jesień Wisła Kraków. Klub spod Wawelu jest bliski pozyskania Hiszpana Alexa Mulę, który w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu wystąpił w 15 spotkaniach AD Alcorcon (drugi poziom rozgrywkowy w swoim kraju). Obecnie 26-letni pomocnik pozostaje bez klubu.

halowa piłka nożna

W miniony weekend rozgrywano turnieje halowe w Sieradzu, Łodzi i Piotrkowie. Były to jednocześnie eliminacje do zawodów wojewódzkich, które organizuje ŁZPN. W Sieradzu o Puchar Prezydenta Pawła Osiewały rywalizowało 10 drużyn rocznika 2011. Najlepsza okazała się Warta Sieradz, która zremisowała w finale z Pogonią Zduńska Wola 1:1, ale okazała się lepsza w konkursie rzutów karnych zwyciężając 2-0. Najlepszym zawodnikiem imprezy wybrano Michała Michałowskiego z Pogoni, a gracze Warty zgarnęli nagody dla najlepszego bramkarza (Dawid Pacholak) oraz króla strzelców (Michał Dziuba).

W stolicy województwa grano z Puchar Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Rywalizacja w roczniku 2011 zakończyła się wygraną ŁKS Łódź, który pokonał w finale SPSCH Widzew 5:1. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Adama Godlewskiego (ŁKS), a klasyfikację strzelców wygrał Antoni Błaszkiewicz (ŁKS). Nagrodę dla najlepszego bramkarza odebrał natomiast Aleksander Kopański z AKS SMS. W roczniku 2012 także triumf ełkaesiaków, który wygrali decydujące starcie z MKP-Borutą Zgierz 3:1. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrany został Szymon Ciemieniewski z ŁKS Łódź, a najlepszym bramkarzem Michał Moszkowski (Boruta). Królem strzelców został zaś Dawid Kijas (Boruta), który zdobył 10 bramek. W HaliRelax w Piotrkowie o Puchar Prezydenta Krzysztofa Chojniaka grały zespoły rocznika 2011. Triumfowała Stal Niewiadów, przed Concordią Piotrków. Królem strzelców został Franciszek Wojciechowski (Stal). Najlepszym zawodnikiem wybrano Ksawerego Araszkiewicza z Concordii.

Mistrzowie i wicemistrzowie turniejów z Sieradza, Łodzi i Piotrkowa awansowali do zawodów wojeódzkich.

Z kolei w Makowie rozegrano Mikołajkowy Turniej w Halowej Piłce⚽ Nożnej Seniorów o Puchar Starosty Skierniewickiego Mirosława Beliny. Triumfowała Jutrzenka Drzewce, przed Juvenią Wysokienice i Macovią Maków. ️Jutrzenka reprezentować będzie powiat skierniewicki w finale wojewódzkim, który zaplanowano na styczeń. Rok temu ekipa z Drzewiec była mistrzem województwa LZS. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz Fastyn z Juvenii. Królem strzelców gracz zwycięskiej drużyny Jakub Perek, a najlepszym bramkarzem Szymon Janeczek z Głuchowa.