List otwarty. Prezesi ŁKS, Widzewa, Budowlanych, Master Pharm, Orła piszą do prezydent Łodzi

Szanowna Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Joanna Skrzydlewska, Wiceprezydent Miasta Łodzi

List otwarty

Szanowna Pani Prezydent, Szanowna Pani Wiceprezydent

w imieniu łódzkich klubów (Widzew Łódź, ŁKS Łódź, ŁKS Commercecon Łódź, Grot Budowlani Łódź, Orzeł Łódź, Master Pharm Rugby Łódź) pragniemy podziękować za dotychczasowe wsparcie. Niemniej jednak niepokoi nas fakt, że kwoty przeznaczane na łódzkie kluby systematycznie maleją.

W latach 2017-2019 do podziału pomiędzy klubami na dane półrocze przypadało między 3,2 miliona złotych, a 3,5 miliona złotych. Tymczasem na bieżące półrocze ma zostać przeznaczone tylko 1,4 miliona złotych, a aż 2,1 miliona złotych na pokrycie kosztów wynajmu obiektów MAKiS. Pragniemy zauważyć, że bez działalności klubów nie miałby kto korzystać z obiektów MAKiS. Ponadto pieniądze przeznaczane na dotacje dla klubów są najmniejsze ze wszystkich dużych miast w Polsce, o czym świadczy raport firmy Sponsoring Insight. Łódzkie kluby rywalizują w swoich ligach z zespołami, które mają nie tylko większe wsparcie samorządów, ale również często są sponsorowane przez spółki skarbu państwa. Natomiast nasze kluby w dużej mierze funkcjonują dzięki wsparciu prywatnych sponsorów oraz kibiców.

Tendencja spadkowa jest zatrważająca. Jeżeli w pierwszym półroczu 2021 r. zostało przeznaczone 2,7 miliona złotych - jest to obniżka o około 20 procent. Jeśli w kolejnym półroczu mielibyśmy kolejną obniżkę i kluby otrzymałyby 1,4 miliona złotych to wynosiłaby ona aż 60 procent. Tak dynamiczny spadek wsparcia będzie miał ogromny wpływ na działalność klubów i może spowodować zniknięcie niektórych z nich ze sportowej mapy Polski.

Rozumiemy trudną sytuację miasta Łódź, która wynika z pandemii koronawirusa Covid-19, jednak łódzkie kluby również zostały dotkliwie dotknięte obostrzeniami. Praktycznie od marca 2020 roku w wydarzeniach sportowych nie brali udziału kibice, co spowodowało olbrzymie spadki przychodów (brak wpływów ze sprzedaży karnetów, biletów oraz sponsorów meczowych).

Zwracamy się z prośbą o przeznaczenie wyższych kwot na działalność łódzkich klubów w drugim półroczu 2021 lub odwrócenie proporcji dotacji z kwotą przeznaczaną na korzystanie z obiektów MAKiS.

Wiedząc o zamiłowaniu obu Pań Prezydent do sportu liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Ze sportowym pozdrowieniem

Podpisano

Prezes zarządu ŁKS Łódź Tomasz Salski

Prezes zarządu ŁKS Commercecon Hubert Hoffman

Prezes zarządu Orzeł Łódź Katarzyna Socik

Prezes zarządu Widzew Łódź Mateusz Dróżdż

Prezes zarządu Grot Budowlani Marcin Chudzik

Prezes zarządu Master Pharm Rugby Łódź Krzysztof Serafin, podpisał z upoważnienia Mirosław Żórawski