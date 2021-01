Lista otwartych restauracji! Jakie restauracje przyjmują klientów? Jakie lokale są czynne mimo obostrzeń? 27.01.21

Kolejni właściciele lokali z Łodzi przyłączają się do strajku przedsiębiorców, którzy sprzeciwiają się obostrzeniom związanym z najnowszym lockdownem. Restauratorzy zdecydowali się przyjmować klientów w lokalach, choć zgodnie z rozporządzeniem, mogą oferować posiłki tylko na wynos. Pojawiły się już pierwsze kontrole pracowników sanepidu i policji.

Jedna z nich miała miejsce w Oliviarni, czyli restauracji włoskiej przy ul. Rzgowskiej w Łodzi, której właściciele na stacjonarna obsługę klientów zdecydowali się w sobotę.

- Na początku stosowaliśmy się do wszystkich obostrzeń, ale w końcu przestało być nas na to stać - mówi Anna Kaźmierczak, właścicielka Oliviarni. - Docierają do nas informacje, że lockdown ma potrwać do kwietnia, nie możemy sobie na to pozwolić. Wzięliśmy duży kredyt na tę restaurację, tymczasem nie mamy pieniędzy na życie, rachunki. Nie otrzymaliśmy pomocy w ramach żadnej tarczy antykryzysowej, jest duże ryzyko, że stracimy lokal.