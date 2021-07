ŁKS Łódź rozpoczyna bój o PKOEkstraklasę. Drużyna Kibu Vicuny jest jednym z fawoytów do awansu

Zespół z alei Unii 2 jest jednym z faworytów do awansu. Blisko promocji było już w poprzednim sezonie, ale po niezłej rundzie jesiennej łodzianie zawalili wiosnę, a potem przegrali decydujący baraż z Górnikem Łęczna. Oprócz zespołu Kibu Vicuny o dwa pierwsze miejsca premiowane bezpośrednim awansempowinny bić się Widzew Łódź, Korona Kielce, Arka Gdynia, Podbeskidzie Bielsko-Białai piątkowy rywal łodzian, czyli GKSTychy. Wracając do ŁKS. Naszym zdaniem transfery dokonane w ostatnim czasie przez klub były przemyślane, co przecież ostatnio nie zawsze na alei Unii 2 było to normą. Zatrudnienie trenera Kibu Vicuny także wydaje się być dobrym posunięciem. W klubie nikt nie kryje, że liczy się wyłącznie awans do piłkarskiej elity. Początek długiej drogi w piątkowy wieczór w Tychach. Mecz z tamtejszym GKSrozpocznie się dopiero o 20.30 i będzie transmitowany przez Polsat Sport. Szkoleniowiec miejscowych Artur Derbin twierdzi, że pierwsza potyczka nowego sezonu zawsze jest zagadką. Według niego mecz nie ma faworyta. Warto jednak pamiętać, że jako trener trzykrotnie rywalizował z łodzianami i ani raz nie przegrał. Trzy lata temu w drugiej lidze prowadzony przez niego GKS Bełchatów zremisował z łodzianami 2:2. W tym roku GKS Tychy najpierw wygrał 3:0 na stadionie przy al. Unii 2, a następnie zremisował na własnym stadionie 1:1.