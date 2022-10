ŁKS na podium I ligi, liderem rewelacja z Niepołomic

Wprawdzie do końca sezonu jeszcze daleko, ale warto przypomnieć, że jedynie mistrz i wicemistrz I ligi bezpośrednio awansują do PKOEkstraklasy . Liderem tabeli jest rewelacyjna Puszcza Niepołomice trenera Tomasza Tułacza, który odpowiada za wyniki tej drużyny od połowy sierpnia 2015 roku. To najdłużej pracujący szkoleniowiec w I lidze. Zespół z Niepołomic wygrał dotychczas osiem spotkań, trzy zremisował, trzy przegrał i ma na koncie 27 punktów. O jeden wyprzedza beniaminka Ruch Chorzów i o dwa ełkaesiaków.

Z kolei w sezonie 2020/2021 mecz w Rzeszowie zakończył się zwycięstwem gospodarzy, a bramkarza łodzian pokonał były zawodnik ŁKS Jakub Wróbel. W Łodzi lepsi byli gospodarze, wygrali bowiem 2:1 (1:0). Oba gole to dzieło Antonio Domingueza, który wykorzystał rzuty karne. Jeśli już jesteśmy przy statystyce, to odnotujmy, że będzie to dopiero piąte oficjalne starcie obu ekip. Zarówno Resovia, jak i ŁKS mają na koncie po dwa zwycięstwa. Żaden spotkanie nie zakończyło się podziałem punktów. Bilans bramkowy to 6-4 dla rzeszowian. Trenerem gospodarzy niedzielnego starcia jest od początku września Mirosław Hajdo, który zastąpił Tomasza Grzegorczyka. Warto dodać, że w poprzednim sezonie Resovię prowadzili szkoleniowcy doskonale znani w naszym regionie.