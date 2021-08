ŁKS - Puszcza. Ostatni wyczyn w takim meczu. Wielka uroczystość z gwiazdami na stadionie ŁKS. Zdjęcia

Prawie wiek temu, 14 sierpnia 1927 roku w meczu ŁKS - Warszawianka (5:2) trzy gole zdobył Roman Jańczyk i był to pierwszy hat-trick w historii oficjalnych meczów ŁKS. Pierwszy w ogóle miał miejsce dużo wcześniej, bo 15 sierpnia 1909 roku, kiedy to w meczu ŁKS z ŁTSG trzy gole strzelił Zenon Sienkiewicz, jeden za założycieli Łódzkiego Klubu Sportowego. Wówczas nie było jeszcze oficjalnych rozgrywek w Polskiej Lidze Piłkarskiej.

Natomiast ostatnim do tej pory zdobywcą hat-tricka był Antonio Dominguez, który 22 listopada 2020 strzelił trzy gole w meczu z Puszczą Niepołomice (4:4) . Dziś znów gramy z Puszczą, może będzie powtórka z rozrywki?

W szczególny sposób historią z hat-trickami zajmuje się kustosz tradycji ŁKS Jacek Bogusiak. Od lat strzelcom trzech goli w jednym meczu wręcza... melonik. W 2007 roku z tego właśnie powodu wydana została przez Pocztę Polską okolicznościowa karta pocztowa. W 2007 roku z inicjatywy Jacka Bogusiaka i grupy przyjaciół ŁKS działających w Grupie Ełkaesiak powstał Ełkaesowski Klub Hat-tricka.

Jeszcze na starym stadionie ŁKS 14 sierpnia 2007 roku Jacek Bogusiak zorganizował nietuzinkową uroczystość - zaprosił wszystkich żyjących i członków rodzin nieżyjących zdobywców hat-tricka dla ŁKS. Wielu znamienitych gości odebrało wówczas upominki od Jacka Bogusiaka. Była obecna m.in. Elżbieta Wraga-Szymańczyk, wnuczka zdobywcy pierwszego hat-tricka i założyciela ŁKS Zenona Sienkiewicza. Uhonorowano także Laurę Łącz, córkę piłkarza ŁKS i aktora Mariana Łącza, który trzy razy strzelił po trzy gole dla ŁKS. Laura Łącz napisała specjalną dedykację dla kibiców ŁKS. Przyjechali: Adam Grad, Robert Kozielski, Ryszard Robakiewicz, Jerzy Sadek i Jerzy Wieteski. Był ojciec Igora Sypniewskiego, tata Radosława Matusiaka, brat Marka Saganowskiego, żona Władysława Soporka, syn Henryka Koczewskiego, wnuczek Wawrzyńca Cylla, bracia Stefana Sowiaka.

Z Legią przyjechał Mirosław Trzeciak, z Niemiec - Andrzej Milczarski, z Warszawy - Wiesław Jańczyk syn zdobywcy pierwszego hat – tricka Romana Jańczyka. Wszyscy otrzymali od “Ełkaesiaka”: pamiątkowe certyfikaty przynależności do Ełkaesowskiego Klubu Hat-tricka, emblematy upamiętniające to wydarzenie, smycze, nalepki. Każdy otrzymał pamiątkową statuetkę ze swoim nazwiskiem i datą zdobycia trzech goli w barwach ŁKS.

Dla wszystkich Jacek Bogusiak przygotował angielskie meloniki z wyhaftowanym znakiem “Ełkaesowski Hat-trick”, które wręczono wszystkim snajperom.

Artysta muzyczny bard Łodzi - Jacek Jarek Bieleński i jeden z liderów prowadzenia dopingu na Galerze z lat 70 i 80 Bartosz Pintera przygotowali piosenki na cześć ŁKS: Ełkaesem bije serce Łodzi i Bramki trzy, zwycięstwo się święci.

Termin hat trick (hat to po angielsku kapelusz, a trick oznacza sztuczkę) wywodzi się podobno z krykieta, gdzie zwyczajowo honoruje się kapeluszem zawodnika, który wyeliminował trzech batsmanów trzema kolejnymi rzutami. Legenda głosi, że w Anglii, ojczyźnie futbolu, pewien kibic zachwycony zdobyciem trzech bramek podarował strzelcowi melonik i właśnie to charakterystyczne, angielskie nakrycie głowy stało się symbolem zdobywców hat tricków.

Łącznie hat-tricków w historii ligowych meczów (od IV ligi do ekstraklasy) było 57. Sztuki tej dokonało 34 piłkarzy. Najwięcej - zdobył Stanisław Baran, pięć razy, w tym raz zdobył w jednym meczu 4 bramki.