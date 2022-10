ŁKS - Sandecja 1:0. Dżoker wyciągnięty z rękawa zapewnił zwycięstwo ŁKS

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno byłego piłkarza ŁKS, Warty Sieradz i Zjednoczonych Stryków, 23-letniego Mateusza Jaworskiego.

Trener Kazimierz Moskal w meczu z ostatnią drużyną ligi ofensywnie ustawił swój zespół. Obok Nelsona Balongo zagrał Piotr Janczukowicz. W pierwszej części meczu łodzianie sprawdzali tylko słupki i poprzeczkę bramki Sandecji. W 29 minucie w poprzeczkę trafił Michał Trąbka, a w przedłużonym czasie gry w słupek piłką uderzył Artemijus Tutyskinas.

Goli nie było. Niespodzianką po przerwie było zejście z boiska Pirulo. Bez hiszpańskiego pomocnika łodzianie uzyskali prowadzenie. W 63 minucie piłkę w siatce Sandecji umieścił Piotr Janczukowicz. Po akcji prawą stroną powstało zamieszanie pod bramką Sandecji. Piłka trafiła do napastnika ŁKS, który strzelił, a piłka odbita od obrońcy gości Tomasza Boczka zmyliła bramkarza gości. Może nie był to piękny gol, ale nieważne jak łodzianie strzelili, liczy się trafienie. To drugi gol Piotra Januczukowicza w tym sezonie, pierwszego strzelił 30 lipca w meczu ze Skrą Częstochowa (2:1). W meczu z Sandecją dopiero po raz trzeci w tym sezonie Piotr Janczukowicz wyszedł w pierwszym składzie. To był strzał w dziesiątkę.

ŁKS wygrał po czterech remisach z rzędu. Po raz ostatni stracił punkty z Chojniczanką (0:1) 27 sierpnia. Później pokonał Górnika Łęczna (3:2), remisował z Termaliką, Podbeskidziem, Zagłębiem po 1:1, Wisłą (2:2) i teraz wreszcie znów wygrał.