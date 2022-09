ŁKS - Zagłębie 1:1. Tylko siedem minut szczęścia piłkarzy i kibiców z al. Unii

Do tego czasu łodzianie mocno się męczyli z rywalem. Przy okazji męczyli też obserwatorów tego spotkania. Gdzie się podział ten grający z rozmachem i chwalony przez wszystkich zespół ŁKS z początku sezonu?

W pierwszej połowie tylko w 35 minucie ełkaesiacy zagrozili bramce sosnowiczan, ale piłka po strzale Dawida Korta nie trafiła do celu.

W przerwie meczu doszło do zmiany w bramce ŁKS. Aleksander Bobek zmienił kontuzjowanego Dawida Arndta.

W grze ŁKS jednak nic się nie zmieniało, a czas upływał. Wreszcie w 77 minucie po bardzo dobrym podaniu Oskara Koprowskiego i przedłużeniu podania przez Macieja Radaszkiewicza, piłkę do siatki Zagłębie wpakował Dawid Kort.

Radość w szeregach ŁKS trwała tylko siedem minut. Po błędzie obrony ŁKS wyrównał rezerwy gracz Zagłębia Słowak Marek Fabry. Błąd popełnił Oskar Koprowski, który miał wielki udział w uzyskaniu prowadzenia przez ŁKS, ale także przyczynił się do utraty gola. Takie życie piłkarza...

To trzeci z rzędu remis 1:1 piłkarzy ŁKS: wcześniej taki wynik padł w meczach ŁKS z Termaliką Nieciecza i Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jeszcze wcześniej ŁKS pokonał Górnika Łęczna 3:2, więc trzeba się cieszyć, że łodzianie pozostają niepokonani od 4 spotkań. Po raz ostatni przegrali 27 sierpnia br. z Chojniczanką 0:1.