Łodź. 16-latek zatrzymany za dwukrotną próbę zabójstwa. Łącznie postawiono mu siedem zarzutów

16 latka policja zatrzymała w mieszkaniu na Polesiu, gdzie mieszkał z matką, po kilkudniowych poszukiwaniach. 20 czerwca nocą nastolatek zamówił taksówkę - jak ustaliła policja - by zdobyć pieniądze na telefon komórkowy. Gdy taksówka pojawiła się przy alei Unii, zaatakował kierowcę nożem i kastetem, raniąc go w brzuch i łokieć. Kierowcy udało się zablokować przednie drzwi, co tylko spowodowało jeszcze większą agresję napastnika: kopał i uderzał w maskę samochodu, a w końcu uciekł. Ale to nie wszystko, bo na kolejną ofiarę wybrał kolejnego taksówkarza, który oczekiwał na pasażerów na postoju taxi, także przy al. Unii. Kierowca zablokował cios nożem, ale nie zdołał uchronić się od uderzenia kastetem, lecz i w tym przypadku napastnik uciekł.

Po kilku dniach typowania i działań policjanci z IV Komisariatu ustalili personalia i miejsce zameldowania napastnika. Jego matka usiłowała oszukać policjantów, twierdziła, że nie ma go w domu. Ukrywał się w szafie, a gdy zorientował się, że policjanci za chwilę go odnajdą, wybiegł i rzucił się na funkcjonariuszy. Ostatecznie otrzymał aż siedem zarzutów: usiłowania dwóch zabójstw, zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i ich znieważenia, a także gróźb karalnych. Sąd rodzinny jeszcze nie podjął decyzji, czy zatrzymany, który już wcześniej był znany policji z innych konfliktów z prawem, odpowie przed sądem jak dorosły.