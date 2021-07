Łódź 2. w Polsce jeśli idzie o poziom zadowolenia z życia w mieście według sondażu IBRiS. "Mocno zastanawiające wyniki"

Ostatnie pytanie dotyczyło "oceny działania Hanny Zdanowskiej jako prezydenta Łodzi". 70 proc. - podobnie jak w ostatnich wyborach - uznało, że prezydent działa "dobrze", 29 proc., że "źle", niezdecydowanych jest tylko 1 proc.

Wynikami sondażu mocno zaskoczony jest Jarosław Ogrodowski, łódzki aktywista miejski.

"Wyniki tego sondażu, jak i moment, w którym się on pojawia, są naprawdę zastanawiające - mówi nam Ogrodowski. - Ich publikację odbieram jako próbę uspokojenia nastrojów i pokazanie, że obecna ekipa nie posiada żadnej konkurencji i nikt nie ma szans z nią wygrać. Skoro pomimo ogromnych cięć i wyłączenia z użytkowania dużej części sieci tramwajowej nadal niemal 2/3 łodzian ocenia komunikację miejską dobrze, a 3/4 respondentów najwyżej ocenia działalność spółek komunalnych mimo ogromnych podwyżek opłat za wodę i wywóz śmieci, to budowany jest obraz, że Hanna Zdanowska i jej ludzie mogą de facto wszystko i zagrozić im może tylko przysłowiowe przejechanie zakonnicy w ciąży na pasach, czyli coś trudnego do wyobrażenia.