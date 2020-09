Łódź: afera vatowska. Zarabiali krocie na foli i kawie z zagranicy

- Prezesem tych spółek były tzw. słupy, czyli osoby nie zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej, a jedynie firmujące ją własnym nazwiskiem oraz nie posiadające dostępu do dokumentów zarówno sprzedażowych, jak i rachunków bankowych. Towar był sprzedawany fakturowo do kolejnych polskich podmiotów, tzw. buforów, aby pozorować ciąg transakcji. Następnie towar sprzedawany był za granicę, co pozwalało na wystąpienie przez ostatniego z polskich podatników o zwrot podatku VAT. Faktycznie więc ostatni podmiot uzyskiwał od Skarbu Państwa nienależny zwrot podatku VAT, którego nigdy nie uiszczono – wyjaśnia nadkomisarz Adam Kolasa z zespołu prasowego KWP w Łodzi.