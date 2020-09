Łódź, CBA zatrzymało sześć osób, w tym przedsiębiorców z branży developerskiej

600 tys. zł z milionowej łapówki miało pomóc w zalegalizowaniu pieniędzy pochodzących z przestępstw, natomiast pozostałe 400 tys. zł. to korzyść majątkowa, którą proponowano osobie w zamian za "wypranie" pieniędzy. CBA informuje, że była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane, ponieważ zatrzymani to m.in. przedsiębiorcy z branży developerskiej, a grupa przestępcza miała również zamiar:

"wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro".

CBA nie podaje lokalizacji zatrzymań, informuje tylko, że funkcjonariusz z Łodzi po zatrzymaniu sześciu osób, przeszukania prowadzili na terenie województw mazowieckiego i warmińsko - mazurskiego. Cała szóstka zarzuty usłyszy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.