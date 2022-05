Łódź gotowa na EUG 2022. W Łodzi gościli delegaci z europejskich federacji sportu akademickiego

Było to ostanie spotkanie z lokalnym komitetem organizacyjnym przed lipcowymi European Universities Games 2022.

Panele dyskusyjne, spotkania, wizytacja obiektów sportowych, na których już od połowy lipca będą rywalizować studenci-sportowcy z całej Europy, i podsumowanie – organizatorzy są gotowi do EUG 2022. Komitet organizacyjny łódzkich igrzysk przedstawił delegatom z Europy raport o przygotowaniach do wydarzenia. Podczas prezentacji przedstawiono zaplanowane działania logistyczne związane z przyjęciem w Łodzi około 6 tysięcy zawodników. Przedstawiciele Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego mogli zapoznać się także z media planem oraz założeniami promocyjnymi eventu.

Delegaci wizytowali również obiekty sportowe. Sprawdzali czy są odpowiednio przygotowane do zapewniania odpowiednich warunków podczas igrzysk. Odwiedzili m.in. Zatokę Sportu Politechniki Łódzkiej, gdzie odbędą się turnieje w pływaniu, waterpolo, wspinaczce sportowej, futsalu oraz badmintonie. Sprawdzano też tereny Ogrodów Geyera. Tam z kolei odbędą się rozgrywki w sportach plażowych. Delegaci wizytowali również obiekty miejskie oraz te należące do Akademickiego Związku Sportowego.

Europejskie Igrzyska Akademickie odbywają się co dwa lata w różnych miastach europejskich. Łódzkie EUG rozgrane zostaną w odstępie 4 lata od tych ostatnich w Coimbrze, w 2018 roku. W 2020 roku European Universities Games nie odbyły się w Belgradzie z powodu pandemii COVID-19. EUG 2022 w Łodzi będą największym wydarzeniem sportowym po igrzyskach olimpijskich w Pekinie - informuje Dawid Ciżewski, specjalista ds. marketingu, Dział Sportu Politechniki Łódzkiej.