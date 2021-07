Łódź. Handlarz narkotyków przyłapany na gorącym uczynku. Chciał sprzedać narkotyki na parkingu

NOWE Aparat na zęby pomoże zwalczyć ból szyi i brzucha! Sprawdź, jakie korzyści wynikają z założenia aparatu ortodontycznego

Proste zęby to nie tylko piękny uśmiech i większa pewność siebie, ale też wiele korzyści dla zdrowia. Wady zgryzu prowadzą bowiem do ścierania zębów, chorób dziąseł, a w konsekwencji nawet do kruszenia się i wypadania zębów. Krzywe zęby mogą także być przyczyną mniej oczywistych dolegliwości takich jak ból kręgosłupa, zgaga czy chrapanie! Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na ich wyprostowanie jest aparat ortodontyczny. Sprawdź, dlaczego warto założyć aparat na zęby i jakich problemów dzięki niemu możesz się pozbyć.