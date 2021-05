Łódź. Policjanci podczas zasadzki zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Przeładowywali z auta do auta paki z kontrabandą

Policjanci z wydziału ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zastawili pułapkę 30 kwietnia na osiedlu Marianów w Łodzi na Bałutach. Po pewnym czasie zauważyli fiata i chryslera, które zaparkowały tyłem do siebie. Kierowcy zaczęli wyjmować tajemnicze pudła kartonowe i układać w bagażnikach.

- Policjanci przystąpili do działania i znaleźli 15 kartonów, w których znajdowało się łącznie 300 butelek z alkoholem bez polskich znaków akcyzy. Stróże prawa zatrzymali obu mężczyzn. Następnie udali się na przeszukania do miejsc zamieszkania sprawców, gdzie u 47-letniego mieszkańca ul. Pabianickiej znaleźli 1468 litrów nielegalnego alkoholu oraz przedmioty służące do jego wytwarzania i przechowywania. Ponadto w pojeździe drugiego z mężczyzn, 49-letniego mieszkańca ul. Limanowskiego, znaleźli 75 kg tytoniu do palenia – informuje aspirant sztabowy Adam Dembiński z zespołu prasowego KWP w Łodzi.