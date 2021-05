Łódź. Pościg policjanta po służbie za Gruzinem. Włamał się do samochodu zrabował reklamówkę. Było w niej prawie milion złotych!

Zostawił w aucie około 800 tys. zł

Sceny jak z filmu rozegrały się w czwartek 6 maja po godz. 16 w rejonie skrzyżowania al. Kościuszki i ul. Andrzeja Struga. Stał tam volkswagen golf. Kierowca wysiadł, zamknął samochód i poszedł na zakupy. Postąpił dość niefrasobliwie, ponieważ w aucie pozostawił reklamówkę zawierającą fortunę – około 800 tysięcy złotych. Była to pożyczka, jaką zaciągnęła w banku pewna firma. Wszystko wskazuje na to, że kierowca wiózł pieniądze z banku do firmy.

Gruzin włamał się do auta i ukradł fortunę

Wkrótce przy volkswagenie pojawił się 45-letni Gruzin. Wybił boczną szybę, zrabował torbę z pieniędzmi i zaczął uciekać. Świadkiem zdarzenia był sierżant sztabowy z wydziału kryminalnego VIII komisariatu w Łodzi na Bałutach, który był po służbie i prywatnym samochodem jechał do domu. Policjant przyśpieszył, zajechał Gruzinowi drogę, wysiadł z auta i krzyknął: - „Stój, policja!”