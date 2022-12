Łódź potęgą w rugby kobiet. Jedenaście łodzianek powołanych do reprezentacji Polski

Będzie to wspólne zgrupowanie kadry U16 i U18, a zaplanowane zostało na 10 i 11 grudnia w Gdańsku na boiskach krytych przy ul. Janusza Meissnera 3. Trener powołał 24 zawodniczki z 10 klubów w Polsce, startujących w rozgrywkach.

- Mamy sześć reprezentantek, to najwięcej zawodniczek z jednego klubu – mówi trener Zbigniew Grądys. – W sumie z Łodzi pojedzie aż 11 zawodniczek, co daje prawie połowę wszystkich powołanych. Oznacza to że mamy szkolenie na naprawdę wysokim poziomie w Łodzi. Kiedy 13 lat temu zakładaliśmy pierwszą sekcję żeńską w Łodzi nie myślałem, że będziemy czołowym ośrodkiem szkolenia. Cieszy mnie też, że drugą drużynę z Łodzi prowadzi Patrycja Badowska, która zaczynała trenować w Atomówkach.

Ze względów osobistych na kadrę nie pojedzie Iza Gumińska, która w poprzednim roku wygrała z koleżankami grupę Trophy Mistrzostw Europy U18 (druga liga) i zakwalifikowała się z drużyn a do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Powołania z Venolek otrzymały: U18 Weronika Roźniatowska, Zuzanna Orlik oraz debiutujące: Klaudia Witońska oraz Emilia Gurzawska. U16: Nina Klamka oraz Nikola Talkowska (wypożyczona z Arki Gdynia)

Powołania z KS Budowlani Łódź otrzymały z U18: Dorota Krawczyk, Karolina Krawczyk, Zofia Fornalczyk, Patrycja Kowalska, Nadia Rowińska.