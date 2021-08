Łódź. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu udział w gangu wyłudzającym pieniądze metodą "na policjanta"

Doszło do nietypowej sytuacji, która zbulwersowała sędzię Agnieszkę Boczek. Otóż obrońcą Bartosza G. został adwokat Tomasz Murgrabia, którego postawa mocno rozczarowała oskarżonego. Poskarżył się on, że mecenas Murgrabia nie interesuje się jego sprawą, nie odpowiada na telefony i unika wizyt w areszcie śledczym. Dlatego Bartosz G. wysłał do sądu wniosek o zmianę obrońcy z urzędu.

Sąd: - Skandaliczne zachowanie adwokata

Sąd zwrócił się do Tomasza Murgrabiego, aby ustosunkował się do zarzutów oskarżonego. W odpowiedzi – według sądu – adwokat napisał jedynie tyle, że podtrzymuje stanowisko oskarżonego co do zmiany obrońcy. Na dodatek mecenasa Murgrabia nie zjawił się w sądzie i prosił adwokat Malwinę Madej, aby go zastąpiła podczas rozprawy. Ta próbowała zadzwonić do Tomasza Murgrabiego, aby wyjaśnił sytuację, ale bezskutecznie.