Łódź: radni dosypali ciężkie miliony na pokrycie strat spółek miejskich

Port Lotniczy Łódź otrzyma 8,7 mln zł "na pokrycie straty bilansowej za 2019 r. i częściowo za 2020 r. oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółki w tym utrzymania działań marketingowych, których celem będzie odbudowanie siatki połączeń w tym również ruchu czarterowego". Z kolei dla MAKiS, która zarządza m.in. trzema miejskimi stadionami i Atlas Areną, podatnicy dopłacą 3 mln zł, także w części za straty jeszcze z 2019 r., a w części za 2020 r.

Nie są to jednak ani pierwsze miliony w tym roku dla obu deficytowych spółek, a może i nie ostatnie.

- Jeżeli chodzi o Port Lotniczy w tym roku wnieśliśmy już do spółki wkład w wysokości 7 mln zł - odpowiadała radnym Ewa Mereć, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Łodzi. - Łącznie na ten rok będzie zatem 16,7 mln zł. To są środki, które powinny wystarczyć na funkcjonowanie spółki do końca roku. Jeżeli chodzi o MAKiS przekazaliśmy już do spółki 3 mln zł, łącznie będzie to zatem 6 mln zł. Analiza pierwszego półrocza i kolejnego, trzeciego kwartału pokaże, czy te środki będą wystarczające. Mamy także zabezpieczone 2,3 mln zł na dopłatę do Bionanoparku na pokrycie części straty za 2018 r., być może trzeba będzie przekazać kolejne środki, ale nie wiemy jaka będzie ich wysokość, ponieważ zależy to także od rozmów z drugim większościowym udziałowcem, czyli województwem łódzkim.