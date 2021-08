Łódź. Seria włamań w myjni. Policjanci zatrzymali złodzieja. Rozbijał automaty i okradał myjnie samochodowe

Seria włamań w myjni. Straty - 45 tys. zł

Celem włamywaczy stała się m.in. myjnia samochodowa przy ul. Kusocińskiego w Łodzi na Retkini. W ostatnim czasie pod osłoną nocy na jej terenie dokonano siedmiu włamań do automatów. Schemat działania była zawsze taki sam. Po sforsowaniu zabezpieczeń rabuś czy też rabusie dobierali się do kasetki z pieniędzmi. Oczywiście niszczyli przy tym automaty, stąd wysokie straty, które spowodowali. Stróże prawa oszacowali je na 45 tys. zł, z czego 10 tys. zł to skradzione pieniądze, a pozostała kwota to zniszczone urządzenia.

Złodzieje poczuli się bezkarni. Tak bardzo, że w nocy z 30 na 31 lipca jeszcze raz postanowili okraść myjnię przy ul. Kusocińskiego. Nie przewidzieli jednak, że stróże prawa przygotowali na nich zasadzkę.

Policjanci zastawili w nocy pułapkę