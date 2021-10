Łódź. Śledztwo w sprawie śmierci dwóch pracowników podczas budowy kanału deszczowego na Widzewie. Znamy przyczynę

- Prowadzimy śledztwo w sprawie spowodowania wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym. Jeśli okaże się, że ktoś ponosi winę w tej sprawie, to będzie mu groziło do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawdzamy co było przyczyną tragedii. Ustalamy czy nie doszło do złamania przepisów BHP i czy pracodawca należycie zabezpieczył teren budowy. Czekamy też na raport Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi – mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.