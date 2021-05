Łódź: wniosek o wyrzucenie z partii radnych, którzy odeszli z klubu SLD

Ta trójka radnych oraz Maciej Rakowski przed dwoma tygodniami ogłosiła swoje odejście ze współrządzącego Łodzią klubu SLD. Wniosek do sądu partyjnego nie dotyczy radnego Rakowskiego, ponieważ nie jest on członkiem partii, był przez lata natomiast mocnym punktem list wyborczych z rekomendacji SLD.

Według naszych ustaleń wniosek o usunięcia radnych z partii złożył sekretarz rady wojewódzkiej Lewicy/SLD, Grzegorz Majewski. Jaki zarzut sformułował?

- Złamanie statutu partii - mówi nam Grzegorz Majewski.

W Lewicy/SLD ten wniosek to spore wydarzenie, bo to wieloletni politycy SLD i najbardziej obecni doświadczeni radni łódzkiej Rady Miejskiej. Władysław Skwarka to współzałożyciel SLD, jest jedynym radnym w Łodzi wybieranym bez przerwy od 1990 r., od lat szef komisji finansów budżetu. Małgorzata Niewiadomska-Cudak prócz długiego stażu w Radzie Miejskiej Łodzi, jest także byłą przewodniczącą SLD w województwie łódzkim, obecnie jest wiceprzewodniczącą zarządu krajowego Nowa Lewica/SLD, jest także wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Łodzi. Z kolei Sylwester Pawłowski, to były wiceprezydent Łodzi, były szef Rady Miejskiej, były poseł, obecnie jest szefem komisji edukacji w Radzie Miejskiej, jest także we władzach Nowej Lewicy/SLD w województwie łódzkim.