Łódź. Zaczęło się sprzątanie grobów z okazji Wszystkich Świętych. Problemem są liczne liście po niedawnych wichurach

Moda na wrzosy i wrzośce

- Klienci już kupują kwiaty sztuczne i prawdziwe. Z tych ostatnich największym powodzeniem cieszą się wrzosy i wrzośce. Wzięcie mają też tradycyjne chryzantemy: sztuczne i żywe w doniczkach. Jeśli chodzi oceny, to poszły w górę o około 20 procent – przyznaje sprzedawczyni.

Jak to w praktyce wygląda? Kwiaty żywe w doniczkach kosztują od 10 do 30 zł, zaś sztuczne 7 – 8 zł za sztukę. Przy zniczach rozpiętość cenowa jest ogromna: od 3 zł do 70 zł.