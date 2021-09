Łódź zareklamuje się w Kijowie. Ma to zachęcić Ukraińców do przylotu do Łodzi nowym połączeniem SkyUp do pracy i turystycznie Matylda Witkowska

Łódź w październiku zareklamuje się w Kijowie. Chce zachęcić kolejnych Ukraińców, by przybywali do Łodzi do pracy i turystycznie. Ich populacja w regionie wciąż rośnie.