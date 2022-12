Łódzcy curlerzy na mistrzostwach świata! POS Łódź zaprasza na Dzień Otwarty z Curlingiem

Udział Polski w turnieju międzynarodowym był jednym z pierwszych po dwuletniej przerwie wynikającej z zawieszania Polskiego Związku Curlingu przez Światową Federację Curlingu. Na szczęście polski curling wychodzi na prostą dzięki, założonej przez curlerów, Polskiej Federacji Klubów Curlingowych.

Mimo, iż pierwsze mecze zakończyły się przegranymi Polaków 5:9 z Holandią oraz 3:7 z Łotwą, Adela i Andrzej pokazali wysoki poziom podczas kolejnych rozgrywek: pokonali 11:0 Rumunię, 15:2 Meksyk i 6:5 Irlandię. Turniej zakończyli porażką 8:3 z Nową Zelandią. Trzy wygrane niestety nie wystarczyły do awansu do fazy playoff i łódzcy zawodnicy nie zakwalifikowali się do dalszej walki o mistrzostwa.

Zawodnicy nie kryli swojego rozczarowania przebiegiem zawodów - Adela przyznała, że spadek formy wynikał z przemęczenia związanym ze zbyt intensywnym przygotowaniem do zawodów i długimi lotami. Para tuż przed kwalifikacjami zagrała dwa turnieje w Kanadzie.