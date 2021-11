Łódzcy radni już w listopadzie otrzymają podwyżki diet. Zarobią blisko 60 proc. więcej Marcin Darda

Radni Rady Miejskiej Łodzi już w listopadzie jako pierwsi w kraju otrzymają podwyżki diet - z ponad 2,6 tys. zł do blisko 4,3 tys. zł i to z wyrównaniem od sierpnia. To blisko 60 proc. więcej niż dotychczas.