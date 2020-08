Łodzianin zabił znajomego, gdyż był damskim bokserem i bił swoją przyjaciółkę. Rozpoczął się proces w łódzkim sądzie

Razem z 36-latkiem na ławie oskarżonych zasiedli: Wojciech S., Anita K. i Marta Ś., którzy odpowiadają za nieudzielenie pomocy skatowanemu Robertowi C.

Paweł K., który był już karany, przebywa w areszcie śledczym. Do sądu przywieźli go policjanci. Zapytany przez sędziego Tomasza Krawczyka czy przyznaje się do winy, oskarżony odparł:

- Nie przyznaję się do zabójstwa, a jedynie do pobicia Roberta C.

Z zeznań 36-latka wynikało, że był zbulwersowany tym, iż Robert C. bił swoją konkubinę, wspomnianą Martę Ś., która z tego powodu miała siniaki na twarzy i bywało, że nie chodziła do pracy. Dlatego postanowił dać mu nauczkę, czyli pobić, ale nie zabić.

Do rękoczynów doszło 4 lipca 2019 roku w mieszkaniu Roberta C. i Marty Ś. przy ul. Szpitalnej w Łodzi na Widzewie. Oskarżony wyjaśnił w śledztwie, że podszedł do pokrzywdzonego, który siedział na kanapie, kilka razy go kopnął i kilka razy uderzył pięścią.