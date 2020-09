Łodzianin został skatowany pod kioskiem na Bałutach. Ponoć dlatego, że bił dzieci. Jest akt oskarżenia

Krwawy napad na Bałutach. Było dwóch napastników

Do krwawego napadu doszło 27 lipca 2019 roku przy skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i ul. Wojska Polskiego w Łodzi na Bałutach. Pokrzywdzony został zaczepiony i ciężko pobity przez dwóch napastników. Według prokuratury, jednym z nich był Szymon W., natomiast drugi sprawca tak się ukrył, że nie można było go wytropić. Dlatego jego sprawę skierowano do osobnego postępowania.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, którzy prowadzili dochodzenie w tej sprawie, zwracają uwagę, że Jakub Sz. został obalony na chodnik oraz skopany i pobity pięściami. Obrażenia były tak poważne, że doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zaś jego życie było narażone na szwank.

W takim stanie pokrzywdzony dotarł do domu, w którym mieszkał z konkubiną Magdaleną M. To właśnie do tego mieszkania dwa dni potem przybyła matka pobitego, Stanisława Sz., zaniepokojona długim milczeniem syna. Zobaczyła go i zamarła: Jakub Sz. leżał w łóżku i był w ciężkim stanie.