Łodzianka debiutuje w USA. Elly Tess właśnie wydała singiel i chce podbić zagraniczny rynek muzyczny

Elly Tess tworzy melancholijne kompozycje, które oddają głębię jej uczuć. Debiutancki singiel łączy w sobie pełen emocji tekst z popowym brzmieniem. Artystka przekazuje w utworze nie tylko silny ładunek emocjonalny, ale również wrażliwą stronę swojej osobowości, poruszając tak bolesny temat jak zranienie miłosne.

„Sad girl” jest owocem współpracy między Elly Tess a duetem polskich producentów – Patrykiem Kumorem i Dominiciem Buczkowskim – działających pod pseudonimem Hotel Torino. Artyści mają na swoim koncie trzy nominacje do Fryderyków (autor roku, kompozytor roku, producent muzyczny roku). Współtworzyli “Superhero”, wielki przebój, który zapewnił Viki Gabor zwycięstwo w Eurowizji Junior 2019.

- Nieustannie czuję się zagubiona w swoich uczuciach i „sad girl” obrazuje cały chaos, który ogarnia moje zmysły, kiedy piszę o czymś szczególnie dla mnie emocjonalnym. „Sad girl” jest swojego rodzaju nostalgicznym rewanżem w stosunku do kogoś, kto obdarzył mnie swoją wielką uwagą tylko po to, żeby odejść nagle, bez słowa wyjaśnienia. Mam nadzieję, że podróż do świata Elly Tess przyniesie Wam dużo wzruszeń i zostaniecie ze mną na dłużej - mówi Elly Tess.