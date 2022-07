Łódzki Great September przedstawił program konferencji oraz paneli

Great September, który odbędzie się w Łodzi w dniach 15-17 września, to połączenie festiwalu muzycznego i konferencji branżowej. Z jednej strony uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć ponad sto koncertów, artystów popularnych, jak i debiutantów. Drugą, niemniej ważną częścią wydarzenia, jest konferencja.

Część konferencyjna Great September odbędzie się przy Piotrkowskiej 217 w godzinach popołudniowych. A oto pełny program paneli dyskusyjnych w czasie Great September:

Czy wszyscy mamy talent tylko nie każdemu jest dane go zaprezentować? O łowcach talentów w Polsce. Paneliści: Maciej Woć (Sony Music Polska), Paweł „Józek” Jóźwicki (Jazzboy), Anna Wysocka (Fonobo), prowadzący: Bartek Chaciński;

Promocja marek na festiwalach muzycznych. Paneliści: Rafał Jakubowski (mBank), Jerzy Holub (Mastercard), Hubert Sypuła (CEDC), Joanna Wojtasik (Rossmann), prowadząca: Gabi Drzewiecka;

Rap to nowy pop? Dominacja wytwórni SBM Label: historia, rozwój, przyszłość. Paneliści: Bartek Czarkowski, Solar, prowadzący: Marek Fall;

„To człowiek tworzy metamorfozy”. Talent i autokreacja, czyli jak zostać artystą idealnym. Rozmowa Anny Gacek z Ralphem Kaminskim;

Metaverse i NFT - czy technologia blockchainowa zmieni świat muzyki. Paneliści: Pan Winyl (Polvinyl), Jacek Głowacki (thesimplest.art), Aga Samitowska (whocares.media), prowadzący: Artur Kurasiński;

Rynek koncertowy w Polsce - życie po życiu. Paneliści: Tamara Przystasz (Follow The Step), Michał Fałat (East Eventz), Magda Dubrawska (Sold Out), prowadzący: Jarek Szubrycht;

Siła TikToka - czy jeden miliard ludzi może się mylić? Paneliści: Anna Błaszczyk (Sony Music Polska), Franek Warzywa, Młody Budda, prowadząca: Agnieszka Szydłowska;

Sanah - od królowej dram do królowej hal. Paneliści: Sanah, Jan Kubicki (Magic Records), prowadząca: Gabi Drzewiecka.

Wydarzenia Great September Showcase Festival & Conference odbywać będą w klubach i innych miejscach miasta. Wśród wykonawców są: Daria Zawiałow, WaluśKraksaKryzys, Ralph Kamiński, Julia Wieniawa, Kacperczyk, Franek Warzywa, Szczyl. Cena biletu na trzy dni wynosi 129 złotych (do 31 sierpnia, od 1 września cena wzrasta do 149 złotych).