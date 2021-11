Łódzkie Lwice zasadziły kwiaty dla hospicjum przy ul. Pojezierskiej

Kwiaty i krzewy podarowała Zieleń Miejska oraz Ogród Botaniczny w Łodzi. Jednocześnie podpisano umowę pomiędzy Łódzkimi Lwicami, Urzędem Miasta Łodzi oraz Stowarzyszeniem Hospicjum Łódzkie, dotyczącej stworzenia ogrodu dla Hospicjum.

- Założenie jest takie, by każdy pacjent mógł spędzać czas na świeżym powietrzu w pięknym ogrodzie – wyjaśnia Teresa Cieślak, prezydent Lions Club Łódź-Ladies. - Budynek Hospicjum jest tak zaprojektowany by było to możliwe bez względu na stan zdrowia pacjenta. Dlatego teren zielony dookoła Hospicjum jest tak ważny.