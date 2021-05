Łódzkie. Pożar samochodu w Jedliczach. Citroen spłonął w Jedliczach. Zagrożenie chemiczne pod Strykowem. Jedna osoba niegroźnie ranna!

W woj. łódzkim pożary najczęściej wybuchają w Łodzi, a najrzadziej w Skierniewicach. Mało tej wiosny pożarów traw

Groźne pożary co rusz dają się we znaki w Łodzi i regionie. Niedawno do tragedii doszło na ul. Rzgowskiej i ul. Konstytucyjnej w Łodzi oraz pod Wieruszowem, gdzie zginęły trzy osoby. W woj. łódzkim pożary najczęściej wybuchają w Łodzi, a najrzadziej w Skierniewicach. Zimna i mokra aura sprawiła, że tej wiosny wyjątkowo rzadko płoną trawy.