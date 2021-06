Maków pod Skierniewicami. Rzucił się z nożem na sąsiada i kazał mu się wyprowadzić

W środę, 23 czerwca, wieczorem dyżurny skierniewickiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaatakowaniu nożem mieszkańca gminy Maków, przez mężczyznę który wtargnął na posesję. Policjanci nie zastali na miejscu zdarzenia sprawcy. Ustalili jednak, że 28-letni mieszkaniec gminy Maków wdarł się na ogrodzoną posesję i groził nożem 51-letniemu mieszkańcowi tej samej gminy.

- Nie spodobało mu się, że przebywa on w tym miejscu, mimo, iż sam nie był jego właścicielem. Żądając aby opuścił to miejsce, zranił go powierzchownie w twarz, a następnie uciekł. Policjanci pojechali do miejsca jego zamieszkania. Tam zastali mężczyznę, który próbował się ukryć zamykając się w jednym z pomieszczeń - mówi komisarz Magdalena Studniarek, oficer prasowy skierniewickiej policji.