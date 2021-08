Mandat 500 zł za zbieranie grzybów? Co wolno robić w lesie? Za jakie zachowanie dostaniesz mandat? Mandat z wejście do lasu 3.08.2021 SR

Zobacz galerię (14 zdjęć) Co wolno robić w lesie, a za co grozi mandat? Czytaj na następnym slajdziePrzykładowo, w Niemczech grzybiarz z lasu może wynieść zaledwie do 2 kg grzybów "na głowę", zaś jeszcze gorzej jest w Belgii, gdzie... zbieranie grzybów jest zabronione! Jednak i w Polsce istnieje ryzyko, że grzybobranie skończy się mandatem, który uszczupli zawartość portfela. Zobacz galerię (14 zdjęć)

Za co grozi mandat 500 zł podczas grzybobrania? Mandat 500 zł za zbieranie grzybów? Tyle wynosi mandat za wejście do lasu! Co wolno robić w lesie? Co jest zakazane w lesie? To dobry moment na przypomnienie ważnych reguł, bowiem w lasach w całym kraju pojawiają się już pierwsze grzyby. Zobacz, za co grozi kara i unikaj takiego zachowania.