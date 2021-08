Marian Lichtman i syn Krzysztofa Krawczyka na planie teledysku. Legendarny „Trubadur” nagrywa teledysk do swojej nowej piosenki „Wixa”

Teledysk jest nagrywany z wielkim rozmachem. Zdjęcia kręcono między innymi na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi. A Marian Lichtman znalazł się w ...trumnie. Marian Lichtman śmieje się, że nagrano jego pogrzeb na którym był rabin i ksiądz.

W poniedziałek zaś muzyk jeździł po Łodzi specjalnie wynajętym zabytkowym tramwajem.

- To już ostatnie zdjęcia do naszego teledysku – mówi Marian Lichtman. - Tytuł piosenki brzmi „Wixa” co w slangu młodzieżowym znaczy impreza. Tramwajem jedziemy na imprezę. Jedzie z nami rabin, ksiądz, wiking...Jest też Krzysztof Igor Krawczyk i jego słynny już saksofon...