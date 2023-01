Maryla Rodowicz zaśpiewała w Łodzi! Niepowtarzalna artystka zachwyciła fanów przed Manufakturą. Zobacz zdjęcia

Koncert Maryli Rodowicz w Manufakturze w Łodzi

Podczas trwającego w miniony weekend 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Łodzi przyjechała również niepowtarzalna Maryla Rodowicz. Artystka przejęła scenę o godzinie 19.30 i specjalnie dla łodzian zaśpiewała cztery przeboje. Przed manufakturą wybrzmiały hity takie jak: "Małgośka", "Szparka sekretarka", "Sing sing" , a na koniec oczywiście "Ale to już było".

Na koncert Maryli Rodowicz przed Manufakturę, pomimo niesprzyjającej pogody, przybyły tłumy. Fani jedynej w swoim rodzaju artystki wypełnili prawie cały rynek przed galerią i zaśpiewali razem z idolką.

Na charytatywnym koncercie zaśpiewali również: Black Radio, Nation of Wild, Klangor, Age Connect i Lidia Kopania, Let See Thin, Sebastian Wojtczak czy Naked Root.

Zobacz zdjęcia z koncertu