Matka pięciu braci z domu dziecka szuka rodziny zastępczej. Dramatyczny list matki chłopców przebywających domu dziecka 3.07.2021

Najmłodszy z chłopców ma dwa lata, najstarszy siedem. Są sprawni, pełni energii. Od roku mieszkają w domu dziecka.

Mama pięciu braci ma ograniczoną władzę rodzicielską, ale stara się o przywrócenie pełni praw rodzicielskich. Obawia się, że to może nie nastąpić szybko. Dlatego poprosiła o wsparcie w znalezieniu rodziny zastępczej dla swoich synków. Napisała list.

Jestem mamą pięciu wspaniałych chłopców, którzy znaleźli się w domu dziecka – napisała. -

Trochę przez los, a trochę przeze mnie. Robię wszystko, żeby naprawić ten jeden błąd, zresztą nie do końca mój...Najstarszy synek ma siedem lat, a najmłodszy dwa. Staram się, żeby szybko wrócili do domu, w moje ramiona. Ale to wszystko trwa i nie zawsze zależy ode mnie. Kocham ich bardzo i nie wyobrażam sobie życia bez nich. Są całym moim światem. Dlatego chcę, żeby byli bezpieczni i kochani, bo dom dziecka nie jest dobrym miejscem dla nikogo. Chciałabym, żeby czas rozłąki ze mną nie był dla nich tak straszny, jak dla mnie. Jeśli jakaś rodzina zastępcza zechce zaopiekować się moimi dziećmi, podarować dom, miłość i pomóc im wrócić do mnie, bardzo proszę, niech się zgłosi do Fundacji Gajusz.