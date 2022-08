Mecz z Puszczą w rocznicę pamiętnej wygranej ŁKS aż 8:1

Rywalem podopiecznych trenera Kazimierza Moskala będzie Puszcza Niepołomice. Czołówka Fortuna I Ligi wygląda niczym... czołówka tabeli ekstraklasy. Liderem jest Wisła Kraków, drugie miejsce zajmuje trzynastokrotny mistrz Polski Ruch Chorzów (wygrał w Rzeszowie ze Stalą 3:2), trzecie jest Podbeskidzie, a na miejscach 4-5 plasują się dzisiejsi rywale: ŁKS i Puszcza Niepołomice. Puszcza jest wysoko, bo jako zagrała aż trzy razy u siebie i wszystkie mecze wygrała.

Dzisiejszy mecz odbędzie się w 65. rocznicę szczególnego wydarzenia. Otóż jak przypomina Jacek Bogusiak, kustosz tradycji ŁKS, 9 sierpnia 1957 roku ŁKS pokonał na stadionie przy al. Unii nie byle kogo, bo samego Lecha Poznań. Najbardziej zaskakujące były rozmiary tego zwycięstwa. ŁKS wygrał 8:1. Ten mecz oglądało 15 tysięcy widzów.

Co ciekawe pierwszego gola zdobyli poznaniacy: Teodor Anioła trafił w 10 minucie. Krótko trwała radość gości. Następne gole strzelali ełkaesiacy: Leszek Jezierski (15, karny), Władysław Soporek (25), Stanisław Baran (30), Władysław Soporek (34), Henryk Szymborski (40), Władysław Soporek (55), Henryk Szymborski (58), Władysław Soporek (83).

Przegląd Sportowy nazajutrz wydarzenia pisał: „Przerwa w rozgrywkach dobrze zrobiła także niektórym naszym zespołom. Na przykład ŁKS, którego już cała Polska za nami zaczęła nazywać Rycerzami Wiosny i to miano częściej używa się w rozmowach i opisach meczów niż rzeczywistą nazwę klubu. A więc ten ŁKS dał piękny pokaz strzelecki w meczu z Lechem Poznań, którego los został w Łodzi definitywnie i nieodwołanie przesądzony”.

Sport tak zaczął sprawozdanie: „Fatalną minę miał Henryk Skromny, kiedy w parę minut po zawodach stanął w drzwiach szatni ŁKS i przysłuchiwał się długiej oracji płk. Henryka Reymana, kapitana związkowego PZPN, który pod niebiosa wynosił łódzką jedenastkę”.

Dziennik Łódzki poszedł jeszcze dalej i ujawniał nieznane szczegóły, co zresztą najlepiej robi do dziś. Red. Jarosław Nieciecki pisał: „Piłkarze ŁKS sprawili bardzo miłą niespodziankę, nie tylko swoim kibicom, ale również gościom, a mianowicie kapitanowi sportowemu PZPN płk. Reymanowi i przedstawicielowi piłkarstwa Szkocji, który przybył specjalnie na mecz, by móc na miejscu zorientować się w poziomie łódzkiej drużyny, chcąc ją zaangażować do Szkocji”.

Po tym meczu ŁKS awansował na drugie miejsce w tabeli ekstraklasy, a sezon zakończył na najniższym stopniu podium za Górnikiem Zabrze i Gwardią Warszawa.

Te wszystkie i jeszcze morze innych informacji można przeczytać w książce Jacka Bogusiaka z cyklu Historia Łódzkiego Klubu Sportowego: ŁKSŁódź - wspaniały Rok 1957. Publikację tę można kupić w księgarni Odkrywcy przy ul. Narutowicza 46.

