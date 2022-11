Meta biegu po schodach na 19. piętrze mecie budynku Hi Piotrkowska. Triada Globitel Tower Run zakończona Dariusz Kuczmera

W niedzielę odbyły się trzecie, ostatnie z cyklu zawodów w ramach triady Globitel Tower Run. Zawodnicy z całej Polski zjechali do Łodzi, aby zawalczyć o dobry wynik na usytuowanej na 19. piętrze mecie budynku Hi Piotrkowska. Ale nie tylko, bo wynik ten, liczył się także do ogólnego rankingu całej tegorocznej triady - informuje nasz najlepszy biegacz po schodach Jarosław Piechota.