Miasto docenia sportowe talenty. Ponad milion złotych na stypendia dla 127 łódzkich zawodniczek i zawodników. Zdjęcia

- Jestem niezmiernie dumna, że mogę uhonorować 127 łódzkich sportowców specjalnie dedykowanymi miejskimi stypendiami. Przeznaczyliśmy dla Was 1 mln 100 tysięcy złotych, co jest kwotą powiększoną o 100 tysięcy złotych w stosunku do ubiegłego roku. To nagroda od łodzian dla Was – za Wasze sukcesy, za wyrzeczenia i sportową drogę, którą obraliście. To dzięki niej, na mecie z dumą możecie podnieść ręce w geście tryumfu. Wasza wiara w zwycięstwa i radość z uprawniania ukochanej dyscypliny sportowej doprowadziły Was właśnie do niej. Sport to też nośnik promocji klubu czy miasta. Dlatego tym bardziej, dziękuję Wam za Wasze sukcesy. Życzę, byście powtórzyli je w tym roku i obyśmy w takim, a może i szerszym gronie, spotkali się za rok – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, nagrodziwszy wraz z wiceprezydent Łodzi Joanną Skrzydlewską łódzkich sportowców.