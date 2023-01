Michał Mokrzycki w ŁKS Łódź. Przyszedł z Wisły Płock!

25-latek karierę piłkarską rozpoczął w Sokole Kolbuszowa Dolna, potem występował w młodzieżowych drużynach MKS-u Kolbuszowa, Stali Rzeszów, Stali Mielec i Korony Kielce. Jesienią 2016 roku zadebiutował nawet w ekstraklasie, a potem grał w Stali Stalowa Wola i Wiśle Sandomierz.

W 2018 roku związał się z Ruchem Chorzów, w którym szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce i przyczynił się do kolejnych awansów „Niebieskich” – najpierw do II ligi, a potem na zaplecze PKO Ekstraklasy. Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu przeszedł do Wisły Płock i podpisał z nią dwuletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia o rok. Jesienią na boiskach PKO BP Ekstraklasy piłkarz zaliczył trzy występy.

W rundzie wiosennej Michał Mokrzycki będzie bronił barw ŁKS. Klub z alei Unii 2 wypożyczył go do 30 czerwca 2023 roku, czyli do końca bieżącego sezonu.

– Do drużyny ŁKS-u chciałbym wnieść na pewno dużo jakości i charakteru, którego nigdy na boisku mi nie brakuje – mówi stronie klubowej ŁKS piłkarz – Wiosną chciałbym rozegrać wiele dobrych spotkań na pierwszoligowych boiskach.