Miejska Rada Seniorów w Radomsku. Stefan Bebłociński nowym przewodniczącym rady. ZDJĘCIA

Miejska Rada Seniorów w Radomsku

Pracę w kadencji 2023-2027 właśnie rozpoczęła Miejska Rada Seniorów w Radomsku. Podczas pierwszego posiedzenia wybrano przewodniczącego, został nim Stefan Bebłociński.

Obok Stefana Bebłocińskiego zasiądą jego zastępcę Barbara Nieznańska-Drozdek oraz sekretarz Edmunda Bodanka. Wybory przewodniczącego poprzedziło ślubowanie radnych i wręczenie im przez prezydenta Jarosława Ferenca aktów powołania.

Jak twierdzi Jarosław Ferenc, prezydent Radomska, Miejska Rada Seniorów jest potrzebna.

- Seniorzy są coraz liczniejszą grupą w mieście. Są aktywni, kreatywni, mają inny punkt widzenia na niektóre sprawy, ludzie młodzi nie zwracają uwagi na takie rzeczy, na jakie zwracają seniorzy. Cieszę się, że będą z nimi współpracował – podkreśla Jarosław Ferenc.

Stefan Bebłociński mówi natomiast o wprowadzeniu dyżuru seniorów w urzędzie miasta w Radomsku.

- To pomogłoby przenosić problemy seniorów do prezydenta, do rady miejskiej. Mam nadzieję, że przy współpracy osób, które już pracowały w radzie, uda nam się przeprowadzić sprawy ważne dla seniorów – mówi nowo wybrany przewodniczący rady.