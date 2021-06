Mistrzostwa Polski ORLEN MXMP wystartują w Strykowie. Zdjęcia

– Rywalizacja na strykowskim torze jest zawsze widowiskowa i dostarcza wielu emocji – informuje Zbigniew Orłamowski, prezes Klubu Motorowego Stryków. – Riderzy gościli już w tym roku na tym obiekcie podczas Mistrzostw Strefy Polski Centralnej. Pomimo deszczowej pogody, zawody organizowane przez Klub Motorowy Stryków dostarczyły wszystkim mnóstwa wrażeń. Teraz, w pełni lata, możemy spodziewać się idealnych warunków do świetnego ścigania.

Tor im. Kazimierza Witczaka uważany jest za jeden z najlepszych w kraju – z wieloma zakrętami i długimi prostymi oraz licznymi ziemnymi przeszkodami umożliwiającymi oddawanie długich, widowiskowych skoków - jest gwarancją świetnego widowiska sportowego – dodaje prezes Zbigniew Orłamowski.

Podczas ORLEN MXMP, które organizuje Klub Motorowy Stryków, możemy spodziewać się spektakularnych wyścigów, w których każdy startujący da z siebie wszystko, aby na rozpoczęcie sezonu zdobyć jak największą liczbę punktów i uzyskać przewagę w klasyfikacji generalnej.

Zawodniczki i zawodnicy staną na starcie w siedmiu klasach: MX65, MX85, MX125, MX Kobiet, MX2, MX Open, MX Masters. Dodatkowo w Strykowie pojadą także zawodnicy z licencją B oraz C. Tak szeroki przekrój zawodników, to gwarancja emocjonującego widowiska sportowego najwyższej krajowej rangi.

Otwarcie zawodów, zarówno w sobotę, jak i niedzielę, o 11:30, start pierwszych wyścigów o godzinie 12:00. Spotkanie z zawodnikami zaplanowano na godz. 11:15.

Wszystkim wybierającym się na to wydarzenie przypominamy, że na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady reżimu sanitarnego: utrzymywanie dystansu społecznego i noszenie masek ochronnych, jeśli utrzymanie dystansu nie jest możliwe. Na miejscu będą dostępne punkty do dezynfekcji rąk.

Druga runda mistrzostw Polski w motocrossie 2021 odbędzie się w Olecku 17-18 lipca, trzecia – w Lipnie 28-29 sierpnia, czwarta – w Gdańsku 4-5 września, piąta – w Więcborku 16-17 października. Zapowiadają się nie lada emocje. Pierwszy start najlepszych jeźdźców w ten weekend na atrakcyjnym torze w Strykowie.

ą