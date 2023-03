Młode wokalistki z Łódzkiego w The Voice Kids. Julia, Kornelia i Antonina już w drużynach jurorów. Zobacz ich występy

Radomsko. Julia Kuś i Kornelia Woźniak w The Voice Kids

W sobotę (11 marca) w TVP 2 wyemitowano kolejne odcinki programu The Voice Kids. W części z uczestnikami z województwa łódzkiego wystąpiły Julia Kuś i Kornelia Woźniak, czyli podopieczne instruktorki śpiewu i dyrektor GOK w Gidlach Violetty Ojrzyńskiej. Dziewczyny wzięły udział w tzw. "Przesłuchaniach w ciemno". Na tym etapie każdy uczestnik śpiewa wybraną prze siebie piosenkę, a jurorzy nie widząc wokalisty oceniają, czy chcą mieć go w swojej drużynie. Jeśli tak, odwracają swój fotel, by zobaczyć kto jest właścicielem głosu, który ich zachwycił. Jeśli odwróci się więcej niż jeden fotel, uczestnik może wybrać drużynę, do której chce należeć... A przed nim kolejne etapy programu.