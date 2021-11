Muzeum Widzewa uczci pamięć walczących o niepodległość widzewiaków

Przygotowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości wystawa opowiadać będzie o losach działaczy i sportowców, którzy na kartach historii zapisali się reprezentowaniem powstałego w 1910 roku TMRF-u Widzewa Łódź, ale też walką o niepodległość Polski, którą przyszło im toczyć niedługo po założeniu klubu. Gościem honorowym uroczystości inauguracji wystawy „Przez sport do Niepodległej” będzie pan Andrzej Mikuła - potomek rodzin Puksztów, Lewandowskich i Stolarskich, których przedstawiciele byli gimnastykami TMRF-u, a gdy ojczyzna wzywała do boju, wstąpili między innymi do Legionów Polskich czy Polskiej Organizacji Wojskowej i wzięli udział w zwycięskiej wojnie o niepodległość, odzyskaną ostatecznie w 1918 roku.

Przy okazji zaprezentowania bogatej w archiwalne zdjęcia i dokumenty wystawy Andrzej Mikuła, wspólnie z dyrektorem Muzeum Widzewa - Tomaszem Gawrońskim, przybliży historię osób, które udało się zidentyfikować zarówno jako żołnierzy, jak i właśnie widzewiaków. Obaj prelegenci opowiedzą również o skomplikowanym procesie pozyskiwania informacji z tamtych czasów i żmudnych poszukiwaniach, które ciągle trwają i na pewno kryją wiele kolejnych tajemnic i zaskakujących niespodzianek, jak ta, że przodkowie pana Mikuły były sportowcami TMRF-u Widzewa. A takich osób, których losy i nazwiska nie są znane, jest jeszcze wiele, co potwierdzają fotografie z tamtych lat, często pozostające niestety bez opisów.

Oficjalna inauguracja wystawy „Przez sport do Niepodległej” zaplanowana jest na godzinę 12:00 w niedzielę 14 listopada. Muzeum tego dnia czynne będzie jednak od 11:00 do 16:00, a wstęp do niego będzie bezpłatny. Na gości, oprócz pasjonującej historii, czekać będą dodatkowe atrakcje, między innymi konkurs z nagrodami.

Wystawa „Przez sport do Niepodległej” to część projektu o tej samej nazwie dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030, który zrealizowany został przy wsparciu Łódzkiego Akceleratora Obywatelskiego.