Na procederze z przemytem tytoniu Skarb Państwa stracił fortunę! Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w Łodzi

Na ławie oskarżonych zasiądzie 59-letni Sławomir W. z Łodzi. Prokuratura zarzuciła mu, że razem z Piotrem T. i Dominikiem S. kierował zorganizowaną grupą przestępczą obracająca trefnym tytoniem i suszem tytoniowym. Okazało się, że wcześniej za podobne przestępstwo został skazany na osiem lat więzienia. Akt oskarżenia w jego sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Za kurs na Litwę po tytoń kierowcy zarabiali 500 zł

O kalibrze sprawy najlepiej świadczy fakt, że zajmowały się nią: oddział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Centralne Biuro Śledcze, Straż Graniczna oraz Urząd Celno – Skarbowy.

O kulisach tego procederu śledczy dowiedzieli m.in. dzięki wyjaśnieniom skruszonego członka gangu, który zgłosił się do prokuratury. Był to Dariusz K. Z jego relacji wynikało, że w więzieniu przebywał ze wspomnianym Piotrem T., do którego zgłosił się po opuszczeniu zakładu karnego. Wiedział, że „siedzi w biznesie tytoniowym”, więc spytał czy ma dla niego robotę.